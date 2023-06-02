الأرصاد تحذر من أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية.. وتنصح مرضى الجيوب الأنفية

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك استمرارا لتكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية ومناطق من غرب الدلتا والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأكدت الأرصاد بفضائية “ دي إم سي” ببرنامج “ 8 الصبح” أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر مما يؤدى إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وشددت الأرصاد الجوية أن اضطرابات الطقس وتغيرات درجات الحرارة تستمر الجمعة.

القيادة بحذر على الطرق السريعة والسير بعيدًا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة

وطالبت الأرصاد المواطنين السير بعيدًا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، وعلى مرضى الجيوب الأنفية المكوث داخل المنازل، كما يجب إغلاق المنازل والأبواب بإحكام وتغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة، والقيادة بحذر على الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة الجمعة

القاهرة العظمى 40 ، الصغرى 24

العاصمة الإدارية العظمى 40، الصغرى 24

الإسكندرية العظمى 33، والصغرى 20

العلمين الجديدة العظمى 32، والصغرى 20

مطروح العظمى 25، الصغرى 18

شرم الشيخ العظمى 35، الصغرى 26

الغردقة العظمى 37، الصغرى 24

أسيوط العظمى 42 ، الصغرى 27

سوهاج العظمى 41 الصغرى 26

قنا العظمى 42، الصغرى 27

الأقصر العظمى 42 الصغرى 27

أسوان العظمى 43، الصغرى 28