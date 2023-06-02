احذروا .. الأرصاد: عاصفة ترابية تضرب البلاد خلال ساعات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين حول حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الطقس اليوم، على كافة أنحاء البلاد، من وجود نشاط رياح وعواصف ترابية تنتظر محافظات الجمهورية، بعد ظهر اليوم.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين حول الطقس اليوم، بأليات التعامل خلال العاصفة الترابية والرياح، ونصحت بالسير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، وضرورة غلق النوافذ والأبواب بإحكام، وتغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلاله.

ونصحت هيئة الأرصاد، خلال السائقين على الطرق خلال الطقس اليوم، بضرورة القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

أما مرضى الجيوب الأنفية خلال الطقس اليوم، نصحت هيئة الأرصاد، مرضى الجيوب الأنفية والحساسية بضرورة البقاء في المنزل.

وقالت هيئة الأرصاد، إن موجة عدم الاستقرار في حالة الطقس مستمرة خلال الطقس اليوم الجمعة، حيث يستمر تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية ومناطق من غرب الدلتا والوجه البحرى والقاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الفرصة مهيأة خلال الطقس اليوم، لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربه على المناطق سالفة الذكر مما يؤدى الى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية .

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد

وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس اليوم، يظل هناك ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 20 درجة

جنوب سيناء 40 للعظمى والصغرى 28 درجة

شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28 درجة.