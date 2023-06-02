عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

يهتم الكثير بالبحث عن حالة الطقس اليوم التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية ، وذلك بعد العاصفة الشديدة والأمطار التي ضربت البلاد أمس الخميس، إذ أكدت الهيئة أن اليوم الجمعة ذروة حالة التقلبات الجوية التي تمر بها البلاد.

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40 درجة مئوية

وبحسب نشرتها اليومية عن حالة الطقس اليوم ، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ذروة التقلبات الجوية اليوم الجمعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بسبب المنخفض الجوي الموجود في الصحراء الغربية والكتل الهوائية الجنوبية.

ذروة التقلبات

وبحسب نشرة الأرصاد، تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 40 درجة مئوية، فضلا عن أجواء شديدة الحرارة نهارا معتدلة خلال فترات الليل.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

أعلنت الأرصاد أن اليوم يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

عاصفة ترابية

عاصفة ترابية

وبعد العاصفة التي ضربت البلاد أمس، تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

عاصفة ترابية

أمطار رعدية

وأكدت الأرصاد وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وقدمت الأرصاد بعض النصائح التي يفضل إتباعها اليوم مثل:

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فى ساعات الذروة من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 4 عصرا.

2- السير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة

3-الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.

4-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

5-على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء داخل المنزل ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

6- تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة

7- القيادة بحذر على الطرق لانخفاض مستوى الرؤية.

عاصفة ترابية

ارتفاع الموج

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 40 24

العاصمة الإدارية 40 24

6 أكتوبر 40 25

بنهــــا 40 24

دمنهور 39 23

وادي النطرون 40 24

كفر الشيخ 38 23

المنصورة 38 24

الزقازيق 40 24

شبين الكوم 40 24

طنطا 38 23

دمياط 35 21

بورسعيد 35 22

الإسماعيلية 40 24

السويس 38 24

العريش 40 21

رفح 40 20

رأس سدر 40 26

نخل 38 18

كاترين 32 14

الطور 38 26

طابا 36 24

شرم الشيخ 40 28

الإسكندرية 33 20

العلمين الجديدة 32 20

مطروح 25 18

السلوم 27 19

سيوة 32 23

رأس غارب 39 26

الغردقة 38 27

سفاجا 38 26

مرسى علم 39 28

شلاتين 36 25

حلايب 33 28

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 35 25

الفيوم 41 25

بني سويف 41 25

المنيا 42 26

أسيوط 42 25

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

الوادي الجديد 42 28

أبوسمبل 43 27