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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تحذيرات عاجلة| بعد عاصفة اليوم.. تفاصيل صادمة عن طقس الجمعة

حالة الطقس
حالة الطقس

حسبما أكدت هيئة الأرصاد الجوية في تحذيراتها بشأن العاصفة الترابية، فإن حالة الطقس السيء مصحوبًا بالعاصفة سيستمر حتى ليل يوم الجمعة غدًا.

وكانت رياح شديدة وأتربة وضباب وأمطار.. وعدد من الظواهر الجوية المتباينة رسمت أحداث اليوم الخميس في القاهرة، التي ضربتها موجة طقس سيء أثرت على حركة المارة والسيارات.

واتسمت شوارع وأحياء القاهرة اليوم بارتباك في حركة المرور وسط رؤية ضبابية ولون ترابي أصفر غطى سماء المدينة طوال اليوم.

وصاحبَ هذا الطقس وقوع أكثر من حادثة في قلب المدينة، ما أدى إلى توقف وشلّ الحركة في بعض المناطق.

وفي المحافظات، ساد طقس سيء من حار إلى جاف مع عاصفة ترابية وسقوط أمطار في عدد من المدن.

درجة الحرارة يوم الجمعة 

ووفقًا لخريطة الأرصاد، ستصل درجة الحرارة العظمى يوم الجمعة، 41 درجة في البلاد، بينما الصغرى 20 درجة.

بينما ستصل الرطوبة إلى 20 %، ونسبة تساقط الأمطار 10 % على كافة أنحاء البلاد.

وسيصل متوسط سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة الترابية 13 كم في الساعة، إذ تقل سرعتها عن الخميس الذي بلغت فيه سرعة الرياح 23 كم في الساعة.

طقس الجمعة 

وفقًا لمعلومات الأرصاد، ستكون هناك حركة لـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

منخفض خماسيني 

وكانت أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد  تتعرض إلى منخفض خماسينى يستمر حتى الجمعة ، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة  الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء .

وقالت الأرصاد إن البلاد تشهد أجواء شديدة الحرارة علي كافة الأنحاء وتتجاوز درجات الحرارة حاجز 40 درجة علي بعض المناطق كما ترتفع درجات الحرارة ليلا أيضًا.               

وقدمت الأرصاد بعض النصائح التى يفضل إتباعها اليوم وغدا مثل:

١- عدم التعرض المباشر للأشعة الشمس وخاصة فى ساعات الذروة من الساعة ١٢ ظهرا إلى الساعة ٤ عصرا.

٢-الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.

٣-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

٤-على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

درجة الحرارة يوم الجمعة طقس الجمعة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجة الحرارة

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