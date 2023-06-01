شوفنا الـ4 فصول.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين حول طقس الجمعة..فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن أجواء عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة معنا حتى غد الجمعة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة وصلت في القاهرة 40 درجة مئوية والصغرى 27.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي خالد ميري، إنه سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة بداية من يوم السبت، مؤكدة أن يوم السبت سيشهد الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم شهد الـ 4 فصول معا، مؤكدة أنه كان هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي وصلت سرعتها نحو 40 كم في الساعة، إضافة إلى سقوط أمطار، مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

يفضل عدم الخروج من الأساس

وأشارت منار غانم إلى أنه يجب على مرضي الصدر والحساسية ارتداء الكمامة أثناء الخروج أو يفضل عدم الخروج من الأساس.