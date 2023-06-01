4 نصائح من الأرصاد لابد من اتباعها لمواجهة طقس اليوم الخميس 1يونيو

قدمت هيئة الأرصاد الجوية، 4 نصائح ضرورية لمواجهة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال 48 ساعة المقبلة، وتكون الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء وتتجاوز درجات الحرارة حاجز 40 درجة على بعض المناطق كما ترتفع درجات الحرارة ليلا أيضًا.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم الخميس الأول من يونيو، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الانحاء.

وعن نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، قالت هيئة الأرصاد إن ستكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأيضا توقعت هيئة الأرصاد أن تكون فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

4 نصائح من الأرصاد يفضل اتباعها:

١- عدم التعرض المباشر للأشعة الشمس وخاصة فى

ساعات الذروة من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 4 عصرا.

٢-الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه

٣-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة

٤-على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 40 27

العاصمة الادارية 40 27

6 اكتوبر 40 28

بنهــــا 40 27

دمنهور 39 26

وادى النطرون 40 27

كفر الشيخ 38 26

المنصورة 38 27

الزقازيق 40 27

شبين الكوم 40 27

طنطا 38 26

دمياط 34 24

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 40 27

السويس 38 26

العريش 34 25

رفح 35 25

رأس سدر 40 25

نخل 36 20

كاترين 30 16

الطور 36 22

طابا 35 24

شرم الشيخ 40 28

الاسكندرية 37 25

العلمين الجديدة 36 25

مطروح 32 23

السلوم 33 24

سيوة 36 26

رأس غارب 39 26

الغردقة 38 27

سفاجا 38 26

مرسى علم 39 28

شلاتين 36 26

حلايب 31 28

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 35 25

الفيوم 40 27

بني سويف 40 27

المنيا 41 26

أسيوط 40 27

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

الوادى الجديد 42 28

أبوسمبل 41 27