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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة.. ومفاجأة فى أسعار الذهب والخضروات اليوم

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أبرزها:

 

مدبولي: الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك مع فلسطين
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المباحثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني اختتمت بالتوقيع على برتوكول المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية المصرية والفلسطينية، وبرتوكول التعاون في المجال الزراعي بين وزارتي الزراعة في مصر فلسطين، معربًا عن ثقته في أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من  أطر التعاون المشترك.


فلسطين: نشارك مصر الرؤية السياسية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين
قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "هذه تُعد الزيارة الثانية التي نقوم بها إلى جمهورية مصر العربية حاضنة القضية الفلسطينية وحاضنة المشهد الفلسطيني بكل تفاصيله"، متابعًا: “نحن اليوم نحتاج مصر أكثر من أي وقتًا مضى”.


ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ48 ساعة القادمة
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء، وعلى مدار الـ 48 ساعة المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.


البصل بـ12 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء
استعرض برنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc تقريرا عن أسعار الخضروات والفاكهة  اليوم الأربعاء 31-5 - 2023.  

 

القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من موجة حارة حتى هذا الموعد
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نبدأ اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، نتيجة تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية غدا وبعد غدا، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يستمر معنا حتي يوم السبت المقبل.


أمطار ورياح وأتربة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن درجات الحرارة سترتفع بداية من اليوم الأربعاء حتى يوم السبت القادم على أغلب محافظات الجمهورية، وذلك بسبب تأثرنا بقدوم كتل هوائية قادمة من الصحراء الشرقية والغربية؛ موضحة أن الكتل الهوائية تزيد من ارتفاع درجات الحرارة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار وستكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى حوالي 35 درجة مئوية.


أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 31-5-2023
قدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو ، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء.

 

سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 31 مايو 2023
استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 31- 5-2023.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 31-5-2023
قدمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، 31 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.


تقرير: الإفراط في استخدام التكنولوجيا يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.. تفاصيل
تنتشر الأجهزة الإلكترونية في البيوت والأماكن العامة والأكثر في أماكن العمل خاصة مع الاعتماد عليها بشكل شبه كامل.

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