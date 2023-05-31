الإفراط في استخدام التكنولوجيا يسبب أمراض القلب و المشقة.. تفاصيل

تنتشر الأجهزة الإلكترونية في البيوت والأماكن العامة والأكثر في أماكن العمل خاصة مع الاعتماد عليها بشكل شبه كامل.

وعرضت قناة العربية الإخبارية، تقريرا أفاد أن دراسة حديثة حذرت من هذه التكنولوجيا مشيرة إلى أن 31% من الموظفين يفرطون في استخدامها وقد تؤدي إلى حالة عزلة بسبب الضغط الذهني فلا يمر يوم عمل دون إرسال بريد واستقبال آخر رقميات قلبت الحياة بعدما سهلتها ولكن هل تنقلب إلى نقمة.

وتابع التقرير أن الأطباء حذروا من حمى التكنولوجيا فالإجهاد الرقمي برأيهم بات خطرا آخذا في التمدد لا سيما عقب جائحة كورونا التي أجبرت الكثيرين على المكوث طويلا خلف الشاشات حتى الاعتماد عليها في شتى المجالات أي أنها مشقة رقمية كما أطلق عليها؛ بالإضافة إلى أنها مرتبطة بأمراض القلب والاوعية الدمويه فضلا عن التمثيل الغذائي التأثيرات المناعية إلى جانب الضغط النفسي الذي يقل من الأداء المهني.