فرط الحركة وتشتت الانتباه أصبحت أكثر شيوعا في بريطانيا.. تفاصيل

كشفت تقارير أن تشخيص فرط الحركة مع تشتت الإنتباه أصبح اكثر شيوعا خلال الفترة الاخيرة بالإضافة إلى تعدد الوصفات الطبية الخاصة بالعلاج وفق مؤسسة "adhd".

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد بأنه في بريطانيا يعاني أكثر من 2 مليون و 600 ألف شخص بها من هذه الحالة وهذا يشكل حوالي من 3 لـ 4% من البالغين.

وتابع التقرير أن تقارير بالمؤسسة أشارت إلى زيادة تصل ل 400% من البالغين الذين يسعون للتشخيص في عام 2020.



وأوضح التقرير أنه في الولايات المتحدة الامريكيه بين عامي 2016 و 2020 كانت النسبة ثابتة من السكان الذين حصلوا على وصفة طبيه لعقار منشط، وارتفعت بنسبة حوالي 10% من المصابين في عام 2021 في غالبية الفئات العمريه لتصل النسبة حوالي 2.5% من نسبة السكان الامريكيين الذين يعانون من نقص الانتباه وفرط الحركة.