فلسطين: نشارك مصر الرؤية السياسية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "هذه تُعد الزيارة الثانية التي نقوم بها إلى جمهورية مصر العربية حاضنة القضية الفلسطينية وحاضنة المشهد الفلسطيني بكل تفاصيله"، متابعًا: “نحن اليوم نحتاج مصر أكثر من أي وقتًا مضى”.



وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمته بمؤتمر صحفي أذاعته فضائية إكسترا نيوز اليوم الأربعاء أن مصر تسكن في قلب كل إنسان فلسطيني، وفلسطين “تُعشعش” في كل قلب مصري.



وتابع:"العلاقة التاريخية المتجذرة بين البلدين اليوم نعززها بالمشهد السياسي الداعم لفلسطين في كافة المنصات الدولية من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ومن أجل أن يكون للفلسطيني بيت آمن في ظل هذا الإقليم المتغير والظروف الدولية المتحولة".



كما أكد: “نحن شركاء مع مصر في الرؤية السياسية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين”.

