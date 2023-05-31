مدبولي: الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك مع فلسطين

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المباحثات اختتمت بالتوقيع على برتوكول المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية المصرية والفلسطينية، وبرتوكول التعاون في المجال الزراعي بين وزارتي الزراعة في مصر فلسطين، معربًا عن ثقته في أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من أطر التعاون المشترك.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الفلسطيني اليوم الأربعاء: “أكدنا خلال المباحثات على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية التي تزيد من حالة الاحتقان لدي الشعب الفلسطيني من أجل خلق المناخ المناسب لإستئناف المفاوضات وعودة الأمل فى تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولي”.

وتابع: “تطرقت مباحثاتنا الموسعة اليوم إلى العديد من موضوعات التعاون المنبثقة عن التوافقات التي تمت أمس خلال المباحثات التي جرت بين الأشقاء فى الوفد الفلسطيني مع نظرائهم المصريين، خاصة فيما يتعلق بمقترحات زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز نفاذ السلع والمنتجات المصرية إلى السوق الفلسطينية، فضلا عن تعزيز التعاون فى مجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والربط الكهربائي”.