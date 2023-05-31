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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 31 مايو 2023

أسعار صرف الدولار
أسعار صرف الدولار والعملات اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 31- 5-2023.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء:

 

سعر الدولار اليوم  
 

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 33.16 جنيه للبيع، و33.05 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.22 جنيه للبيع، و38.09 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.59 جنيه للبيع، و100.25 جنيه للشراء.
 

الدولار الدولار اليوم سعر الدولار اليورو اسعار العملات الاجنبية اسعار العملات الاجنبية والعربية الريال السعودى

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