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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى يوم الجمعة 9 يونيو

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد 4 يونيو 2023، عن توقعات حالة الطقس من الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل 9 يونيو، ودرجات الحرارة المتوقعة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إن الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل غدًا الأحد 33 درجة مئوية.

طقس معتدل في الصباح الباكر

وأضافت الأرصاد: “يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد".

ووفق هيئة الأرصاد، يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة على جميع الأنحاء، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.
 

 بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى
القاهرة 33 21
العاصمة الإدارية 34 22
6 أكتوبر 33 21
بنهــــا 33 22
دمنهور 32 22
وادى النطرون 33 22
كفر الشيخ 32 21
المنصورة 32 21
الزقازيق 32 22
شبين الكوم 33 22
طنطا 33 21
دمياط 26 20
بورسعيد 26 21
الإسماعيلية 33 24
السويس 33 24
العريش 27 20
رفح 27 20
رأس سدر 35 26
نخل 34 18
كاترين 32 14
الطور 37 26
طابا 34 24
شرم الشيخ 39 27
الاسكندرية 27 20
العلمين الجديدة 27 20
مطروح 25 18
السلوم 26 19
سيوة 35 23
رأس غارب 38 26
الغردقة 40 27
سفاجا 39 26
مرسى علم 38 28
شلاتين 38 25
حلايب 34 28
أبو رماد 33 25
رأس حدربة 34 25
الفيوم 36 25
بني سويف 36 25
المنيا 37 24
أسيوط 38 25
سوهاج 41 26
قنا 44 27
الأقصر 45 27
أسوان 45 29
الوادى الجديد 43 28
أبوسمبل 45 27

الأرصاد حالة الطقس الجمعة درجات الحرارة طقس معتدل

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