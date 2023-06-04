رئيس جامعة الأزهر: جيل بايدن اندهشت حينما رأت العمارة الإسلامية

كشف الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، تفاصيل جولة جيل بايدن، قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، داخل الجامع الأزهر.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر والمذاع عبر قناة سي بي سي: "شرفنا بزيارة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، فقد كانت في دهشة حينما رأت عمارة إسلامية من كيان فريد ووقفت أمام المآذن والقباب، وانبهرت بعمارة الجامع الأزهر".

ولفت إلى أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كانت محبة ومتشوقة جدًا ووقفت أمام المحراب والمنبر، وزارت الرواق الجوهري الذي أسسه أحد قادة المماليك، فقد كان عبارة عن مدرسة صغيرة ملحقة بالجامع الأزهر، ودخلت الجامع ورأت العمارة ".

وتابع: "جيل بايدن رأت الزخارف وكيف أن المسجد في الداخل الهواء فيه جميل جدًا رغم ارتفاع درجات الحرارة في ذلك اليوم وفتحت الخزائن التي كان يوضع فيها الكتب والأقلام"، وأشار إلى أنها تحدثت عن المراحل التي مر بها الأزهر الشريف عبر التاريخ، مضيفا: "أخبرتها أن حسن ابن الهيثم وابن خلدون جلسا في هذا المكان الذي تجلسين فيه، وهي مثقفة جدًا"، مشيرًا إلى وجود 700 طالب أمريكي يدرسون في الأزهر الشريف.