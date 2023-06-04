علي جمعة يحذر من التفاخر بالحج أو المباهاة بكثرة الذهاب إليه

نهى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن التفاخر بالحج، وقصد الذهاب إلى مناسك الحج ليقال له "يا حاج".

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن هذا النهى موجود في كل العبادات، فلا يصح أن يفعل المؤمن العبادة للتفاخر والمباهاة والعجب بها أمام الناس.

وأضاف، أن الحج أحد أركان الإسلام، ويجب على من ينوي الحج أن يعلم أنها ليست رحلة سياحية أو ترفيهية وإنما هي نوع من أنواع الجهاد، وعلى المسلم أن يلغي خصوماته مع البشر ويرد المظالم إلى أهلها.

وأشار إلى أن الذين يذهبون إلى الحج عليهم أن يعطوا أخوتهم البنات ميراثهم الشرعي، حتى يأتي الحج ثماره.