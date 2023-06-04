عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طلب مفاجئ.. رد فعل غير متوقع من حلا شيحة تجاه معجب

حلا شيحة
حلا شيحة

طلب أحد المعجبين بالفنانة حلا شيحة أن ترد عليه في التعليقات على أحد صورها، ولم تتردد الفنانة، وفي رد فعل غير متوقع استجابت لطلبه وقامت بالرد عليه، مما شجع باقي المتابعين لكتابة نفس التعليق.

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت حلا شيحة من داخل منزلها، وهي تستمتع برفقه كلبيها، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

مساكنة أنا وبنتي .. يوري مرقدي يفاجئ جمهوره بتصريح صادم | شاهد

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

أحدث أعمال حلا شيحة

الفنانة حلا شيحة شاركت خلال الأعوام الماضية بعد 13 عاما من اعتزالها، في مسلسل «زلزال» مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا عام 2020، وكان آخر أعمالها هو فيلم «مش أنا»، بطولة تامر حسني إضافة إلى ماجد الكدواني، سوسن بدر، وفايز المالكي، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والعمل قصة وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

التواصل الاجتماعي الفنانة حلا شيحة الفنان محمد رمضان الفنانة يسرا النجم تامر حسني حلا شيحة يوري مرقدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

موضوعات متعلقة

ريهام عبد الحكيم.. مفاجأة حفل عمر خيرت في الصوت والضوء

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

أحمد العوضي ضيف إسعاد يونس .. الإثنين

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

سعرها صادم .. شاهد هدية حمو بيكا لـ زوجته فى عيد ميلادها

بعد مطالبة أدهم نابلسى بإجهاض جنينها.. اختفاء إنجى خورى

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر: جيل بايدن اندهشت حينما رأت العمارة الإسلامية

أحدث أسعار بيجو 5008 موديل 2023 في مصر .. صور

الفلاحين تكشف سر مشكلات توريد محصول البنجر في الدقهلية

بمواصفات مميزة وسعر لن تتخيله.. أنسب موبايل من سامسونج في السوق

آداب عين شمس تصدر تعلميات عاجلة للطلاب بشأن امتحانات نهاية العام

شيخ الأزهر ورئيس الشيوخ الكازاخي يفتتحان مسجد الظاهر بيبرس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

يسبب تليّف الكبد .. احذروا هذا المشروب

فيديو

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ