طلب مفاجئ.. رد فعل غير متوقع من حلا شيحة تجاه معجب

طلب أحد المعجبين بالفنانة حلا شيحة أن ترد عليه في التعليقات على أحد صورها، ولم تتردد الفنانة، وفي رد فعل غير متوقع استجابت لطلبه وقامت بالرد عليه، مما شجع باقي المتابعين لكتابة نفس التعليق.

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت حلا شيحة من داخل منزلها، وهي تستمتع برفقه كلبيها، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

أحدث أعمال حلا شيحة

الفنانة حلا شيحة شاركت خلال الأعوام الماضية بعد 13 عاما من اعتزالها، في مسلسل «زلزال» مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا عام 2020، وكان آخر أعمالها هو فيلم «مش أنا»، بطولة تامر حسني إضافة إلى ماجد الكدواني، سوسن بدر، وفايز المالكي، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والعمل قصة وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.