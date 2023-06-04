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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي: قلقون بشأن أنشطة الصين الخطرة في آسيا

بات رايدر
بات رايدر

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن قلقها اليوم الأحد بشأن ما وصفته "الأنشطة المحفوفة بالمخاطر المتزايدة" للجيش الصيني في آسيا.


وقال المتحدث باسم البنتاجون ، بات رايدر الذي يحضر مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مؤتمرا أمنيا في سنغافورة: "ما زلنا نشعر بقلق إزاء الأنشطة الخطرة  بشكل متزايد لجيش التحرير الشعبي في المنطقة، بما في ذلك خلال الأيام الأخيرة".

تأتي هذه التصريحات بعد حادثتين بين القوات الأمريكية والصينية في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي خلال الأيام العشرة الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع الصيني لي شانجفو، إن "عقلية الحرب الباردة تتجدد الآن، وذلك يزيد بشكل كبير من المخاطر الأمنية"، لافتاً إلى أن "بعض الدول توسع قواعدها العسكرية وتكثف سباق التسلح في المنطقة".

وأضاف شانجفو، خلال مؤتمر "حوار شانجريلا" الأمني في سنغافورة، أن "بعض الدول تتدخل بشكل مباشر في الشؤون الداخلية لدول أخرى"، مشدداً على أنه "ينبغي أن يسود الاحترام المتبادل العلاقات بين الدول، وليس السعي للهيمنة".

وأشار وزير الدفاع الصيني إلى أن "خطط التحديث الصينية تدفع عجلة التنمية للجميع"، موضحاً أن "بكين تسعى للتطور والتنمية المشتركة مع الدول الأخرى".

وذكر أن "الصين ملتزمة بدعم السلام في التعامل مع الأزمات الدولية"، مشيراً إلى أنه "من الطبيعي ألا تتفق الدول في كل شيء وأن تنشأ الخلافات".

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