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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البلدي بـ 225.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد

صدى البلد

ننشر أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في محال الجزارة والمجمعات الاستهلاكية وسط جهود حكومية جادة لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.

سعر اللحوم للمستهلك

وتوفر وزارة التموين لحومًا طازجة سودانية في المنافذ الاستهلاكية بـ سعر 195 جنيهًا للكيلو. 

كما افتتح وزير الزراعة بالأمس معرض “خير أهالينا” وتباع اللحوم داخله بداية من 225 جنيهًا لكيلو اللحوم البلدي الطازجة

وأرسل وزير التموين رسالة طمأنينة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مصر بها نحو 5 آلاف رأس من الماشية السودانية في المجازر، وأن احتياطي اللحوم والدواجن يغطى احتياجات المواطنين من 7 إلى 10 شهور.

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أسعار اللحوم اليوم 

وعن أسعار اللحوم اليوم الاحد 4-6-2023 واصلت استقرارها في المنافذ الاستهلاكية، وكذلك في محال الجزارة.

أسعار اللحوم البلدي اليوم

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في الأسواق والمنافذ الاستهلاكية، وفي محال الجزارة، وفقًا لآخر تحديث أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة، والسجق وجميع مبيعات الجزارة.

 

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 230 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يصل إلى 300 جنيه، أي بتخفيضات تصل إلى 30%.

وتتراوح أسعار اللحوم التشادية الجديدة التي تم طرحها في السوق المصرية، بين 140 و160 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

وعن أسعار اللحوم المجمدة فتراوح سعر الكيلو الكندوز بين 150 و180جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الضاني إلى 185 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي

 

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 260 - 300 جنيه للكيلو وتصل في بعض المناطق إلى 320 جنيهًا للكيلو، وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 300 و340 جنيهًا.

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