عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدون شكاوى.. انتظام امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في يومها السابع

صدى البلد

انتظمت اليوم امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في سابع أيامها في جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

فوفقا لجدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية ، أدى الطلاب اليوم الاحد 4 يونيو 2023  بمختلف التخصصات (الصناعي، التجاري ، الفندقي، المهني ، الزراعى ) الامتحانات التالية :

  • طلاب دبلوم الثلاث سنوات صناعي الفترة الأولى والفترة الثانية امتحان (مواد فنية)
  • طلاب دبلوم الثلاث سنوات صناعي مهنى تؤدى امتحان (مواد فنية)
  • طلاب دبلوم الثلاث سنوات مزدوج صناعي تؤدى امتحان (مواد فنية)
  • طلاب دبلوم خمس سنوات صناعي تؤدى امتحان (مواد فنية)
  • طلاب دبلوم تجارى ثلاث وخمس سنوات تؤدى امتحان (مواد فنية)
  • طلاب دبلوم ثلاث سنوات زراعي تؤدى امتحان (محاصيل الحقل)
  • طلاب الدبلوم الفندقي ثلاث سنوات وخمس سنوات فترة أولى(مواد فنية) وفترة ثانية (محاسبة فندقى)

وأكد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن غرفة عمليات ديوان عام المديرية على تواصل دائم مع غرف عمليات الإدارات التعليمية .

وقال الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة : أن امتحانات الدبلومات الفنية 2023 تمر فى هدوء وانتظام ، ولم تتلق الغرفة أى شكاوى .
 

وشدد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الأمنية في جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023


ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية رسميا يوم الخميس الموافق 8/6/2023 في جميع اللجان الموجودة على مستوى الجمهورية ، على أن يتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 16/6/2023.
 

أما عن اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 فيبلغ (760000) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (1788) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويبلغ عدد لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2023  بكافة النوعيات (2550) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية (184204) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ)، بالإضافة إلى أن عدد استراحات معلمي التعليم الفني (700) استراحة.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدبلومات الفنية 2023 الدبلومات الفنية الدبلومات امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

الأهلي يرفض مطالب الوداد المغربي |أزمة كبيرة

أحمد حسن: قرار عاجل من بيراميدز بشأن مصطفى فتحي

ترشيحاتنا

قرار عاجل من لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة الوداد بنهائي أفريقيا

التأمين الصحي الشامل يحظي باهتمام القيادة السياسية| المنظومة تصل 4 محافظات.. والحوار الوطني: تخدم ملايين المصريين

تعديل أسعار بيجو 2008 بالسوق المصري

مدبولي يستعرض مع رئيس اقتصادية قناة السويس مستجدات المشروعات الاستراتيجية والاستثمارية

بعد وداع ريال مدريد.. اتحاد جدة يحسم موقفه من صفقة كريم بنزيما

انضموا لخلية إرهابية.. السعودية تنفذ حكم القتل في ثلاثة جناة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

بالجبنة القريش.. طريقة عمل آيس كريم دايت

عيونها تساعدها على التخفي.. نوع جديد من الزواحف يثير الجدل| عرف القصة؟

فيديو

ارتكبت أخطاء.. حورية فرغلي: أكلت لحم خنزير واستغفرت ربنا

شبورة ورياح وأمطار.. إيه اللي بيحصل في الجو النهاردة

خلي بالك لو رايح الاستاد.. 8 محظورات على جماهير الأهلي في نهائي أفريقيا

هزة جديدة تضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ