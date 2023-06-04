بدون شكاوى.. انتظام امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في يومها السابع

انتظمت اليوم امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في سابع أيامها في جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

فوفقا لجدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية ، أدى الطلاب اليوم الاحد 4 يونيو 2023 بمختلف التخصصات (الصناعي، التجاري ، الفندقي، المهني ، الزراعى ) الامتحانات التالية :

طلاب دبلوم الثلاث سنوات صناعي الفترة الأولى والفترة الثانية امتحان (مواد فنية)

طلاب دبلوم الثلاث سنوات صناعي مهنى تؤدى امتحان (مواد فنية)

طلاب دبلوم الثلاث سنوات مزدوج صناعي تؤدى امتحان (مواد فنية)

طلاب دبلوم خمس سنوات صناعي تؤدى امتحان (مواد فنية)

طلاب دبلوم تجارى ثلاث وخمس سنوات تؤدى امتحان (مواد فنية)

طلاب دبلوم ثلاث سنوات زراعي تؤدى امتحان (محاصيل الحقل)

طلاب الدبلوم الفندقي ثلاث سنوات وخمس سنوات فترة أولى(مواد فنية) وفترة ثانية (محاسبة فندقى)

وأكد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن غرفة عمليات ديوان عام المديرية على تواصل دائم مع غرف عمليات الإدارات التعليمية .

وقال الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة : أن امتحانات الدبلومات الفنية 2023 تمر فى هدوء وانتظام ، ولم تتلق الغرفة أى شكاوى .



وشدد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الأمنية في جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023



ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية رسميا يوم الخميس الموافق 8/6/2023 في جميع اللجان الموجودة على مستوى الجمهورية ، على أن يتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 16/6/2023.



أما عن اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 فيبلغ (760000) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (1788) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويبلغ عدد لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بكافة النوعيات (2550) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية (184204) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ)، بالإضافة إلى أن عدد استراحات معلمي التعليم الفني (700) استراحة.