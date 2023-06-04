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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس الشباب المصري بالإسماعيلية يطلق مبادرة المراجعة المجانية لطلاب الثانوية العامة

المبادرة
المبادرة

حرص مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برئاسة المستشار محمد صالح منسق محافظة الإسماعيلية، علي إطلاق مراجعات تعليمية مجانية لطلبة وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية بكافة مراكزها وقُراها في كافه المواد التعليمة، في إطار استراتيجية الدولة المصرية والقيادة السياسية بالاهتمام بالحق في التعليم.

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من جانبه أوضح المستشار محمد صالح أن المبادرة تستهدف حصول  ٢٠٠٠ طالب وطالبة علي الدورات المجانية.

وأشار صالح إلي إنطلاق المبادرة قبل ١٠ أيام  في أكثر من مركز من مراكز المحافظة المختلفة ومنها مركز فايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب وابوصوير بخلاف مدينة الإسماعيلية.

 

ولفت محمد صالح إلي الاستمرار  في دعم أبنائنا الطلاب حتي نهاية الإمتحانات.

 

في السياق ذاته، يحرص مجلس الشباب المصري على إطلاق عدة مبادرات للدعم النفسي للطلاب وأولياء الأمور بهدف إزالة كافة الضغوط النفسية حتى يستقبل الطلاب الامتحانات بكل سهولة ويسر.


من جانبه أشاد محمد سيف مدير المكاتب التنفيذية لمجلس الشباب المصري، بالفعاليات، ونشاط مكتب تنفيذي الإسماعيلية.

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استراتيجية الدولة المصرية استراتيجية الدولة بمحافظة الإسماعيلية بالاسماعيلية

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