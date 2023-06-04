شوجر دادى يتصدر القائمة .. تعرف على إيرادات شباك التذاكر أمس

تشهد دور العرض أفلام جديدة، تتنافس فى موسم الصيف السينمائي فى شباك التذاكر، وهم “هارلى” ساعة إجابة" و"يوم 13"و"بعد الشر" و"19 ب" و"شوجر دادى" و"رهبة" .

وفى السطور التالية نستعرض إجمالى الإيرادات أمس السبت..

شوجر دادى

حقق فيلم شوجر دادي المركز الأول ، حيث بلغت إيراداته بـ254 ألفا و288 جنيها وتدور أحداثه في إطار كوميدي، منخلال مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.



الفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرحالزاهد، الراقصة جوهرة ومن تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم،وتوزيع خارجي شركةأورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

يوم 13

كما حقق فيلم “يوم 13” 180 ألف جنيه، والذى تم تأجيل عرضه أكثر من مرة حتى وجد صناعه الفرصة المناسبة لعرضالفيلم فى عيد الفطر، ويعد هذا العمل أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3d، وهو العمل الذى يقومببطولته كل من أحمد داود ودينا الشربينى وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغنىومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله، الذى يعود إلى الإخراج والإنتاج بعد فترة توقف طويلة،حيث كان آخر أعماله الإخراجية مسلسل "الزيبق" فى عام 2017.

رهبة

وحقق فيلم رهبة إيرادات بلغت ايراداته 66 ألفا و496 جنيه.

والفيلم يقوم ببطولته أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، سما إبراهيم، ثراء جبيل بيومي فؤاد، محمود البزاوي، مصطفىغريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

هارلي

وحقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان مبلغ بـ47 ألفا و187 جنيه، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشنوالرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤهوسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقفوبينه وبين مى عمر.

ويشارك فى بطولة العمل كل من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمدسمير مبروك.

19 ب

بينما حقق فيلم “19 ب” أمس 27،739 بلغت قيمتها جنيه وذلك بعد قرار عرضه منذ ايام قليلة.

والفيلم يقوم ببطولته كل من احمد خالد صلاح وسيد رجب وناهد السباعى وتأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد والذىتدور احداث فى إطار اجتماعى حول عقار 19 ب والذى يسكن فيه حارس العقار “سيد رجب” ويتعرض لعديد منالمضايقات بسبب أحمد خالد صالح الذى يلعب دور بلطجى بالمنطقة.

ساعة إجابة

بينما حقق فيلم "ساعة إجابة" 1400, جنيه والذى يضم مجموعة كبيرة من النجوم حيث يقوم ببطولة الفيلم الطفلسليم مصطفى الذي خطف قلوب المشاهدين بشخصية يونس في مسلسل ليه لأ؟، ويشاركه بطولة الفيلم عدد كبير منالنجوم، منهم سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا،فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، بالإضافة إلى المغنيالشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضا، والعمل فكرة أحمد شيكو ومن تأليف ورشة كتابة بعنوان "ورقعنب" التي تضم شيرين علاء، محمد خضر، أحمد شيكو، ريم معاليفي، مصطفى خضر ورحاب نبيل، وإخراج مصطفىأبو سيف.