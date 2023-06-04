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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التنسيقية بالشيوخ يوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ المالي 2023/2024

النائب محمد عمارة
النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب

أعلن النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، وأمين سر لجنة الشباب والرياضة ، الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ المالي  2023/2024.

وقال عمارة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ نمر بظروف استثنائية لم يشهدها العالم من قبل و التي بدأت بجائحة  فيروس كورونا ثم تداعيات الحروب الروسية الأوكرانية”.

وأضاف النائب محمد عمارة  " في حقيقة الأمر الخطة تقليدية للغاية و لا يوجد حلول مبتكرة،  و المواطن يحتاج مزيد من آليات التنفيذ التي تضمن تفعيل هذه الخطة و تنفيذ السياسيات وضع الاستراتيجيات ، مشيدا في ذات الوقت بالاستثمارات الخضراء المدرجة في الخطة.

وأوضح النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن أزمة النمو السكاني مستمرة ولا توجد استراتيجية واضحة لمواجهتها خاصة أنها تنعكس على  عوائد التنمية.

وقال  النائب في ملاحظاته إن الخطة تغافلت الدور التسويقى للدولة المصرية في مجال تنشيط الصادرات مطالبا بمجلس وطني للتسويق.

و بخصوص مجال الشباب و الرياضة  قال النائب محمد عمارة  " جاءت الخطة عامة، و أوصي بوجود مركز للاستثمار الرياضي و تذليل العقبات أمام المستثمرين في هذا القطاع .

تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جائحة فيروس كورونا الحروب الروسية الأوكرانية

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