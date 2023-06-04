الريال يسجل 8.22 جنيه.. ننشر أسعار العملات العربية أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار العملات العربية، استقرارا فى بنكي مصر والأهلى والبنك المركزي على مدار تعاملات الأسبوع.

ويرصد “صدى البلد”، حركة بيع وشراء العملات العربية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 4 يونيو 2023، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

أسعار العملات العربية

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الأحد عند 99.36 جنيه للشراء و100.34 جنيه للبيع مقابل 100.35 جنيه للبيع بزيادة قرش.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي نحو 8.19جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي 8.39 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى أعلى العملات العربية سعرا حوالي 99.36 جنيه للشراء و100.34 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه ختام تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 8.39 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

وسجلت العملات العربية اليوم الأحد فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى نحو 100.21جنيه للشراء و 100.64 جنيه للبيع مقارنة 100.66جنيه للبيع بتراجع قرشين .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.