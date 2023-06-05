تراجعت فى عهد الإخوان| تنشيط السياحة: القطاع يشهد نموا كبيرا منذ ثورة 30يونيو

أكد عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن قطاع السياحة يشهد نموا كبيرا منذ ثورة 30 يونيو.

وأضاف عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، المُذاع عبر فضائية “الأولى”،: “السياحة لا تكون إلا في بلد مستقره”، لافتا: “السياحة تأثرت تأثر كبير سلبا بعدم الاستقرار في عهد الإخوان”.

وأشار: “بالاستقرار والتنمية حاليا الذي تشهده مصر والعمل الإيجاب تأثرت السياحة تأثرا إيجابيا وأصحبت عود وسيكون لها مردود كبير خلال الفترة المقبلة”، موضحا: “السياحة في العالم كله صناعة جميلة لكنها هشة لأنها تأثر بالأمن والأمان”.

وأوضح: “على مدار 5 أعوام سيكون هناك زيادة الحركة السياحية وزيادة الأماكن الفندقية”، مؤكدا: “السياحة ستشهد تنشيط كبير وهذا يضع علينا مسئولية أكبر لنتوسع في الترويج ومن أهم ملامح الحركة السياحية الوافدة لمصر أنه من مختلف دول العالم أن هناك زيادة بنسب كبيرة".

وتابع: “العالم المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية الشهر الجالي ينتهي بزيادة كبيرة وسنعلن عنها بعد نهاية العام المالي الحالي وهي زيادة كبيرة مقارنة بالعام المالي الماضي”.