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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة إلي لاعب الأهلي عقب مباراة الوداد

مباراة الأهلي والوداد
مباراة الأهلي والوداد

وجه شوقي السعيد، نجم الزمالك السابق، رسالة إلي حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التوصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب شوقي السعيد: “حسين الشحات لاعب جامد جدا وتقيل جدا”.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة فى ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيا .

تقدم الأهلي فى الشوط الأول عن طريق بيرسي تاو، وأضاف كهربا الهدف الثاني في الشوط الثاني ونجح فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة الوداد فى تقليل الفارق، ليؤجل الحسم إلى مباراة الإياب فى المغرب الأسبوع المقبل .

ويحتاج الأهلي فى مباراة الإياب الى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف واحد، ولكنه مطالب بالتسجيل؛ في حالة تسجيل الوداد لأي أهداف؛ من أجل التتويج بالبطولة.

وتقام مباراة الإياب يوم الاحد المقبل على ستاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء؛ لحسم بطل دوري أبطال إفريقيا. 

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