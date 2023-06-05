المدير الإقليمي لمنظمة الفاو يوضح أسباب تراجع أسعار الغذاء عالميا

قال عبد الحكيم الواعر، المدير الأقليمي لمنظمة الفاو، إن تراجع أسعار الأغذية عالميا ليس بالضرورة أن ينعكس على الأسعار المحلية، متابعا: انخفاض الأسعار الذي يحدث الآن لم يصل إلى الأسعار ما قبل كورونا.

وأضاف "عبد الحكيم الواعر"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، الانخفاضات التي تحدث الآن طفيفة، ولم نرجع بعد إلى أسعار السلع خلال عام 2021، منوها بأن الحبوب المستخدمة في الزيوت من المتوقع أن تشهد انخفاضا خلال الفترة القادمة.

واسترسل : الازمات التي شهدها العالم ساهمت في جعل الدول تعتمد على زيادة الإنتاج المحلي وتخزين الحبوب الاستراتيجية.