بفستان جولد..أروى تنشر صورا جديدة عبر الاستوري

تألقت الإعلامية والفنانة أروى بصور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت أروى بفستان لامع باللون الذهبي، أبرز قوامها الممشوق ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت خصلات شعرها الشقراء تنسدل على ظهرها بشكل مرتب وناعم، مما أعطى لمسة أنثوية جذابة بالإضافة إلى الميكب الترابي الذي أبرز جمال وجهها.

وأكملت أناقتها بإكسسورات لامعه من نفس لون الفستان.

يذكر أن آخر أعمال الإعلامية والفنانة أروي أغنيتها الجديدة "قلبي" التى طرحتها مؤخراً عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التي كانت أروى قدمتها لأول مرة بحفلها الأخير في إكسبو دبي، وأصدرتها بشكل رسمي مع فيديو من الحفل.



"قلبي" من كلمات وألحان تراث يمني، وتوزيع عمرو عبد، ومزجت فيها أروى بين اللغتين العربية والإنجليزية بتوزيع عالمي