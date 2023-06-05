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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

في ذكرى وفاتها.. معلومات صادمة عن مرض هدى سلطان

هدى سلطان
هدى سلطان

يصادف اليوم 5 يونيو ذكرى رحيل الفنانة القديرة هدى سلطان التي توفت عام 2006 بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

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معلومات عن مرض هدى سلطان 

سرطان الرئة هو نوع من السرطان يبدأ في الرئتين، رئتيك عبارة عن عضوين إسفنجيين في صدرك يمتصان الأكسجين عند الشهيق ويطلقان ثاني أكسيد الكربون عند الزفير.

سرطان الرئة هو السبب الرئيسي لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم، الأشخاص الذين يدخنون هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة ، على الرغم من أن سرطان الرئة يمكن أن يحدث أيضًا لدى الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا، يزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة مع طول الوقت وعدد السجائر التي دخنتها، إذا أقلعت عن التدخين ، حتى بعد التدخين لسنوات عديدة ، يمكنك تقليل فرص الإصابة بسرطان الرئة بشكل كبير.


أعراض مرض هدى سلطان 


لا يتسبب سرطان الرئة عادةً في ظهور علامات وأعراض في مراحله الأولى، عادة ما تحدث علامات وأعراض سرطان الرئة عندما يتقدم المرض.

قد تشمل علامات سرطان الرئة وأعراضه ما يلي:

سعال جديد لا يزول
سعال مصحوب بدم ولو بكمية صغيرة
ضيق في التنفس
ألم صدر
بحة في الصوت
فقدان الوزن دون محاولة
آلام العظام
صداع
 

أسباب مرض هدى سلطان 


يسبب التدخين غالبية سرطانات الرئة  لدى المدخنين والأشخاص المعرضين للتدخين السلبي،  لكن سرطان الرئة يحدث أيضًا لدى الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا والذين لم يتعرضوا أبدًا للتدخين السلبي لفترات طويلة، في هذه الحالات قد لا يكون هناك سبب واضح لسرطان الرئة.

كيف يسبب التدخين سرطان الرئة
يعتقد الأطباء أن التدخين يسبب سرطان الرئة عن طريق إتلاف الخلايا المبطنة للرئتين، عندما تستنشق دخان السجائر المليء بالمواد المسببة للسرطان (المواد المسرطنة) ، تبدأ التغيرات في أنسجة الرئة على الفور تقريبًا.

في البداية ، قد يكون جسمك قادرًا على إصلاح هذا الضرر، ولكن مع كل تعرض متكرر ، تتضرر الخلايا الطبيعية التي تبطن رئتيك بشكل متزايد. بمرور الوقت ، يتسبب الضرر في عمل الخلايا بشكل غير طبيعي وقد يتطور السرطان في النهاية.

 

أنواع سرطان الرئة
يقسم الأطباء سرطان الرئة إلى نوعين رئيسيين بناءً على ظهور خلايا سرطان الرئة تحت المجهر، يتخذ طبيبك قرارات العلاج بناءً على النوع الرئيسي من سرطان الرئة لديك.

النوعان العامان لسرطان الرئة هما:

سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة:يحدث سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة بشكل حصري تقريبًا لدى المدخنين الشرهين وهو أقل شيوعًا من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة.
سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة هو مصطلح شامل لعدة أنواع من سرطانات الرئة، تشمل سرطانات الرئة ذات الخلايا غير الصغيرة سرطان الخلايا الحرشفية والسرطان الغدي وسرطان الخلايا الكبيرة.

وقاية من السرطان الرئة 
لا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من سرطان الرئة ، ولكن يمكنك تقليل المخاطر إذا كنت:

لا تدخن: إذا لم تدخن أبدًا ،  تحدث إلى أطفالك حول عدم التدخين حتى يتمكنوا من فهم كيفية تجنب عامل الخطر الرئيسي لسرطان الرئة، ابدأ المحادثات حول مخاطر التدخين مع أطفالك مبكرًا حتى يعرفوا كيفية التعامل مع ضغط الأقران.


توقف عن التدخين: توقف عن التدخين الآن، يقلل الإقلاع عن التدخين من خطر الإصابة بسرطان الرئة ، حتى إذا كنت مدخنًا لسنوات، تحدث إلى طبيبك حول الاستراتيجيات ووسائل الإقلاع عن التدخين التي يمكن أن تساعدك على الإقلاع عن التدخين، تشمل الخيارات منتجات استبدال النيكوتين والأدوية ومجموعات الدعم.


تجنب التدخين السلبي: إذا كنت تعيش أو تعمل مع مدخن ، فحثه على الإقلاع عن التدخين، على أقل تقدير ، اطلب منه أو منها أن يدخن في الخارج، تجنب الأماكن التي يدخن فيها الأشخاص ، مثل المطاعم ، وابحث عن خيارات خالية من التدخين.


تجنب المواد المسرطنة: اتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسك من التعرض للمواد الكيميائية السامة في العمل، اتبع احتياطات صاحب العمل الخاص بك، على سبيل المثال ، إذا تم إعطاؤك قناع وجه للحماية ، فارتديه دائمًا، اسأل طبيبك عما يمكنك فعله لحماية نفسك في العمل، يزداد خطر تلف الرئة من المواد المسرطنة في مكان العمل إذا كنت تدخن.


تناول نظامًا غذائيًا مليئًا بالفواكه والخضروات: اختر نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، مصادر الغذاء من الفيتامينات والعناصر الغذائية هي الأفضل. تجنب تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات على شكل أقراص لأنها قد تكون ضارة، على سبيل المثال أعطاهم الباحثون الذين يأملون في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين الشرهين مكملات بيتا كاروتين، أظهرت النتائج أن المكملات تزيد في الواقع من خطر الإصابة بالسرطان لدى المدخنين.


تمرن معظم أيام الأسبوع: إذا كنت لا تمارس الرياضة بانتظام ، ابدأ ببطء، حاول ممارسة الرياضة معظم أيام الأسبوع.

المصدر: mayoclinic

هدى سلطان مرض هدى سلطان سرطان الرئة أسباب مرض هدى سلطان وقاية من السرطان الرئة

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