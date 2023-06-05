كانوا رجالا.. داليا أيمن: مصطفى شوبير موهوب واستطاع التصدي لهجمات خطيرة| شاهد

قالت الإعلامية داليا أيمن، إن جميع جماهير النادي الأهلي تذهب إلى الأستاذ قبل ميعاد المباراة بكثير، وكأنها رحلة للاستمتاع، مؤكدة أن الجماهير تستحق الشكر، لأن المدرجات كانت مليئة بجماهير النادي الأهلي.

داليا أيمن: استطاع الأهلي أن يحسم المباراة بالفوز وأداء قوي للغاية



وأضافت داليا أيمن أثناء تقدمها برنامج "صدى البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الجماهير كانت متواجدة في الاستاد قبل المباراة بساعات كثيره ، لتشجيع لاعبين النادي الأهلي في مباراة مصيرية، و أستطاع الأهلي أن يحسم المباراة بالفوز وأداء قوي للغاية.



وتابعت:"لاعبو النادي الأهلي كانوا رجالا بالأمس، وخاصة الشاب الموهوب مصطفى شوبير، الذي استطاع النجاح في التصدي لأكثر من هجمة خطيرة لفريق الوداد".

