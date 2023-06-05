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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستشفىى النجوم: حسام دغر بالعناية المركزة وطارق عبد العزيزي يجري عملية في القلب

صدى البلد

يشهد الوسط الفني خلال هذه الفترة تعرض عدد كبير من النجوم إلى أزمات صحية مختلفة وكان أخرها نقل الفنان حسام داغر للعناية المركزة في أحد المستشفيات في منطقة الشيخ زايد بعد تعرضه لوعكة صحية.

لقاء سويدان 

وشهدت الحالة الصحية للفنانة لقاء سويدان استقرارا ملحوظا بعد إجرائها عملية جراحية.

وقالت لقاء سويدان، في تصريحات لـ “صدى البلد”: “أنا بقيت كويسة بعد إجراء العملية .. والحمد لله على كل شيء، وبشكر كل اللي حاول يكلمني ويطمئن على صحتي”.

ولم تكشف لقاء، عن تفاصيل العملية الجراحية، مشيرة إلى أن حالتها الصحية في تحسن.

حسام داغر 

أعلن شقيق الفنان حسام داغر، عن نقله للعناية المركزة في أحد المستشفيات في منطقة الشيخ زايد بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب أحمد داغر: "حسام أخويا تعبان جدًا واتحجز في العناية المركزة في مستشفى بالشيخ زايد"

طارق عبد العزيز 

نشر الفنان طارق عبد العزيز أول صورة له قبل مغادرته المستشفي بعد إجراء عملية تركيب دعامات في القلب .

وكتب طارق عبد العزيز :" اللهم لك الحمد دائما وأبدا .. تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح ، و بطمن الجميع إني بخير الحمد لله ، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق ، وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء ، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر  ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من د/ أشرف زكي مروراً بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات ، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي ".

تابع ؛" وشكراً مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي و أصدقاء الجامعة و شكراً للحبيب الغالي أخويا  محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي شكراً لمستشفى مصر الدولي  شكرا لفريق أكاديمية جراحة القلب بجامعة عين شمس أطباء وتمريض ، هم المعنى الحقيقي للإتقان و التفاني والانضباط أدعو  لهم بالتوفيق والتقدم المستمر

واختتم :" شكراً دكتور سامح ثابت اللي كشف الغمة شكراً دكتور ماجد بهجت على حسن الاستقبال والاهتمام الدائم بالجميع شكراً دكتور أيمن الباز لمتابعته واهتمامه بكل التفاصيل وختاماً شكراً للأستاذ الدكتور طارق رشيد السبب في الضحكة الحلوة اللي على الوشوش الطيبة في الصورة ، دكتور طارق مثال حي للدكتور الفنان اللي مش بس متقن في شغله دة بيحبه وبيبدع فيه .. ربنا يسدد الخُطى ويجمعنا دايماً في الخير ".

أشرف مصيلحى 

وبدأ الفنان أشرف مصيلحي فى تخطى أزمته الصحية وذلك بعد أكثر من أسبوعين داخل العناية المركزة، حيث عاد إلى منزله منذ أيام لاستكمال علاجه داخل المنزل.

وكشفت المخرجة منال الصيفي عن تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، بعد تعرضه الي وعكة صحية خلال الفترة الماضية. 

وقالت منال الصيفي، في تصريحات خاصة لصدي البلد: أشرف مصيلحي خرج من المستشفي خلال الأيام الماضية، وهو حاليا في منزلنا لاستكمال علاجه، وتشهد حالته الصحية تحسنا مستمرا.
 

أحمد إبراهيم

ويتلقى الفنان أحمد إبراهيم علاجه داخل أحد المستشفيات بالإمارات وذلك بعد تعرضه لجلطة مفاجئة ، وحرص النقيب أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على زيارة أحمد إبراهيم داخل المستشفى المقيم فيها بالإمارات للاطمئنان عليه.

وطمأن الفنان أحمد إبراهيم، جمهوره ومحبيه على حالته  الصحية، بعد إصابته بجلطة خلال الفترة القليلة الماضية، وسفر الفنان أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- له للاطمئنان على صحته. 

وقال أحمد إبراهيم في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إن الفنان أشرف زكي، سافر له من مصر للإمارات خصيصًا على نفقته الخاصة، كي يطمئن على صحته، مطمئنًا جمهوره على حالته قائلًا: إنه بدأ يتحسن عما كان عليه. 

 

أشرف مصيلحي طارق عبد العزيز حسام داغر لقاء سويدان

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