150 مليار جنيه.. ماذا حققت المبادرة الرئاسية حياة كريمة حتى الآن؟

تعد مبادرة حياة كريمة إحدى أكبر المبادرات التي عرفتها الدولة عبر تاريخها، حيث تهدف إلى تحسين حياة كل مواطن مصري في كل أنحاء البلاد، التي تتم تحت إشراف ورعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مبادرة حياة كريمة

وتهدف مبادرة حياة كريمة لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية واجتماعية ومعيشية، من خلال مشاركة 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة حياة كريمة.

وتأتي المبادرة في مقدمة المبادرات التي تتبناها الدولة، حيث إنها الأكبر والأضخم في مصر والعالم وتستهدف تحسين حياة أكثر من نصف سكان الجمهورية، كما أنها تعتبر الأولى من نوعها التي تجتمع فيها 38 وزارة تعمل تحت مظلة مبادرة واحدة بالتنسيق التام بينها لرفع جودة الحياة للمواطن على جميع المستويات.

وفي هذا الإطار، شملت جلسات مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع الماضي، استعراض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُستهدفات المشروع القومى لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" فى العام المالى 2024/23، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، موضحة أن حجم الاستثمارات المستهدفة للمرحلة الأولى خلال الخطة يبلغ 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" وتبلغ جملة الاستثمارات المستهدفة 30 مليار جنيه.

ماذا حققت المبادرة

وتم الانتهاء من العديد من انجازات المبادرة والتي جاءت كالتالي:

انتهاء الأعمال الإنشائية لـ 16.3 ألف كم شبكات صرف صح

149 مشروع صرف صحى مُتكامل

153 قرية تم توصيل وصلات الصرف الصحى المنزلى لها

70 محطة مياه شرب تم إنشاؤها

394 قرية تم مد وتدعيم شبكات مياه شرب لها

318 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول 1164 كم

178 كوبرى رى و191 وحدة صحية

157 وحدة إسعاف

59 قرية تم توصيلها بالإنترنت فائق السرعة

989 برج شبكات محمول تم تركيبها

620 مكتب بريد

8 طرق رئيسية

45 محطة سكة حديد

انتهاء الأعمال الإنشائية لـ114 مجمعا حكوميا

73 منشأة تضامن

51 عمارة سكنية

361 مركز شباب

14170 فصلا وصيانة 1242 مدرسة

93 مركز خدمة زراعية

6 أسواق و9 مواقف و9 نقاط إطفاء و124 نقطة شرطة

المساواة وتكافؤ الفرص

ومن جانبه قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الكرامة الإنسانية هي العمود المحوري الذي ترتكز عليه فكرة حقوق الإنسان، ومبادرة حياة كريمة تتسق مع جهود تفعيل المعايير الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الالتزامات بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تندرج في سياق تفعيل الخطة العالمية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأوضح شلبي في تصريحات خاصه لـ "صدى البلد"، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تصب في تفعيل جوهر دستور البلاد، وتصل بشكل جوهري في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وردم الفجوات الاجتماعية وعلى نحو يرسخ جهود ترسيخ حقوق المواطنة وتسريع التنمية التي يكون الإنسان غايتها ومحورها، وتساهم في تحسين الاستعداد السياسي والأداء الديمقراطي للمجتمع.

وتابع: "تؤدي مبادرة حياة كريمة إلى سد الفجوة بين الطبقات وكذلك الفجوة بين الحضر والريف وتحسين نوعية حياة المواطنين بما يلبي قيمة الكرامة المتأصلة في بني البشر والتي تجسد القيمة الجوهرية لفكر حقوق الإنسان".