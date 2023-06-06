قومي المرأة بسيناء يشارك في مؤتمر دحر التلوث البلاستيكي

شارك المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، برئاسة احسان داود غالي مقررة الفرع في الاحتفال باليوم العالمى للبيئة: حول "دحر التلوث البلاستيكي"، بمقر المجمع النموذجي للإعلام بالعريش، وذلك بالتعاون مع جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للاستعلامات، وجمعية عين البيئة وجمعية تنمية المجتمع بالجورة ، في اطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وتحت رعاية ودعم الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة .

الحفاظ على البيئة



وتحدثت إحسان غالى مقررة المجلس القومى للمرأة بالمحافظة عن الاهتمام بالمرأة التي تتعامل مع البيئة بصفة يومية، ودورها فى الحفاظ على البيئة .

وأكدت دور المجلس القومي للمرأة في توعية المرأة بأهمية الحفاظ علي البيئة، وتشجيعها علي إعادة تدوير النفايات وخاصة البلاستيك، والعمل على تقديم الدعم المستمر للمرأة في تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة تعمل علي الحفاظ على البيئة، واستغلال النفايات لإنتاج صناعات نظيفة تفيد الأسرة المصرية .

كما أكدت على مشاركة المجلس القومى للمرأة في مبادرة اتحضر للأخضر ،كما شارك المجلس القومى للمرأة في مؤتمر 27 COP الذي أقيم بشرم الشيخ العام الماضي من خلال عدة مشروعات خضراء.



ومن جانبها..قالت المهندسة رضوى شاهين مدير فرع جهاز شئون البيئة عن مبادرات التحضير الأخضر ودور فرع جهاز شئون البيئة فى المبادرات الوطنية للبيئة ، وتناولت الدكتورة هاجر المتولي وكيل كلية العلوم الزراعية لخدمة المجتمع وممثلة عن جمعية عين البيئة الحلول التطبيقية للتلوث البلاستيكي ودور المواطن في السعي نحو الحد من استخدامه للبلاستيك للحفاظ على الصحة.

وتحدث أحمد شبل، ممثلا عن جمعية الجورة، حول عدد من المبادرات التي تم تنفيذها للحفاظ على البيئة.



فيما قال الشيخ خالد عبد العزيز، مدير التوجيه والمتابعة بمنطقة وعظ شمال سيناء الدين، إن الإسلام يحث على النظافة والحفاظ على البيئة وهو واجب علينا جميعا.

بينما أكد المهندس عبد الله الحجاوى رئيس الجمعية الأهلية لحماية البيئة لابد من اتخاذ خطوات تنفيذية جاده للحد من التلوث البيئي والاستفادة من الطبيعة السيناوية الخلابة والنباتات الطبية فى علاج بعض الأمراض، وتم فتح النقاش للجميع.

وقد دارت الاستفسارات حول لماذا لا يتم اكتشاف ماده تقلل من مدة تحلل البلاستيك؟، ولماذا لا يتم تنفيذ ندوات توعية لكافة الأعمار والفئات بالمشاركة فى الحفاظ على البيئة.وما المقصود بشهادات الكربون؟.

مشروعات لخدمة البيئة



وأوصى الحضور في اللقاء، بضرورة تنفيذ مشروعات فعليه تخدم البيئة والحد من التلوث والبحث عن بدائل تحد من استخدام البلاستيك ومشاركة الجميع فى الحفاظ على البيئة وتنمية الوعى بالحفاظ على البيئة .

وفى ختام احتفالية اليوم العالمى للبيئة أعلن حماد الأشقم بجمعية الجورة عن تدشين المبادرة التعريفية بشهادات الكربون.

