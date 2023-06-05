تسهيلات كبيرة أمام القوافل الطبية في شمال سيناء

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أن المحافظة وجميع المديريات الخدمية تقدم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام القوافل الطبية التي تنفذها مختلف الجهات في المحافظة.

وأعلن المحافظ، عن اهتمام المحافظة بجميع أجهزتها بصحة المواطن السيناوي طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين.

وقال ، إنه تم تحديد أماكن عمل القافلة في كلا من: مدرسة عمرو شكري الثانوية بالعريش ومركز حضري الصفا ومركز حضري العبور بمركز العريش، مستشفى الشيخ زويد المركزي بمدينة الشيخ زويد.

جراحة المخ:

أضاف المحافظ ،أنه تم تزويد القافلة الطبية أطباء جراحة المخ والأعصاب والنفسية والعصبية من مستشفي العريش العام، بجانب توفير الأدوية والمستلزمات الطبية طوال فترة عمل القافلة في المراكز الحضرية، ومستشفى الشيخ زويد المركزي.

فضلًا عن تحويل عدد من الحالات لإجراء العمليات الجراحية في مستشفى العريش العام.

وأشار ، الي وجود تعاون كبير مع القوافل الطبية التي يوفدها مجلس الوزراء وجمعية الهلال الأحمر المصري من خلال توفير أماكن لعمل القوافل وتزويدها بالأطباء والمستلزمات الطبية.

ونفى المحافظ، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بإعطائه تعليماته إلى القيادات الصحية بالمحافظة بعدم التعامل مع القوافل الطبية.