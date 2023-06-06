بفرمان كولر.. صلاح محسن يقترب من العودة لقيادة هجوم الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، يدرس إعادة صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر من نادي سيراميكا كليوباترا في الموسم المقبل، بعد تألقه في الفترة الماضية، ومراقبته على الطبيعة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على الحديث مع صلاح محسن مهاجم سيراميكا كليوباترا عقب مباراة الفريقين الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز.

وأشاد كولر بالمستوى الفني القوي الذي ظهر به في المباراة أمام مدافع النادي الأهلي وتحدث معه في احتمالية العودة للقلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وأضاف:" استفسر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي من محمد الشناوي حارس فريق الأهلي عن سبب رحيل صلاح محسن عن الفريق والانتقال إلى سيراميكا كليوباترا تمهيداً لعرض الأمر على لجنة التخطيط وإعادة صلاح محسن للفريق".