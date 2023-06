أسهم البنوك الأمريكية تنخفض بعد إصدار سندات الخزانة

تراجعت أسهم البنوك الأمريكية يوم الاثنين ، حيث أشار بعض المستثمرين إلى مخاوف من أن فيضان إصدار أذون الخزانة بعد رفع سقف الديون الأمريكية من شأنه أن يستنزف السيولة من المقرضين.

من المتوقع أن تصدر الحكومة الأمريكية تريليون دولار أو أكثر من الديون قصيرة الأجل لتجديد الحساب العام للخزانة (TGA) أو الاحتياطيات النقدية التي تم استنفادها خلال المساومة السياسية على سقف الديون.

حذر بعض المحللين من أن هذا التدفق من الأوراق النقدية الجديدة يمكن أن يستنزف احتياطيات البنوك في الوقت الذي تكون فيه هناك حاجة للسيولة لتعزيز ميزانيتها العمومية في ضوء الصدمات الأخيرة للنظام المالي من الأزمة المصرفية الإقليمية.

تم تداول معظم أسهم البنوك الكبرى على انخفاض في فترة ما بعد الظهيرة ، حيث انخفض مؤشر البنوك S&P 500 (.SPXBK) بنسبة 1٪ تقريبًا يوم الاثنين. JPMorgan Chase & Co (JPM.N) و Wells Fargo & Co (WFC.N) و Goldman Sachs Group Inc (GS.N) و Morgan Stanley (MS.N) و Citigroup (CN) و Bank of America Corp (BAC. N) انخفض بين 0.3٪ و 2٪.

وقال جاك جاناسيفيتش ، مدير المحفظة في ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز ، 'هناك قلق كبير الآن بعد أن تم التوصل إلى اتفاق الديون ، يتحدث الكثير من الناس عن استنزاف سيولة محتمل لأن الحساب العام للخزانة يجب أن يتم تجديده' ، مضيفًا. أن هذه المخاوف قد تكون مبالغًا فيها بالنظر إلى أن صناديق أسواق المال لديها سيولة كافية لاستيعاب إصدار ديون ضخمة من قبل وزارة الخزانة.

ومن المتوقع أيضًا أن يقترح المنظمون الأمريكيون ، بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، هذا الشهر زيادة متوسط ​​متطلبات رأس المال المصرفي بنسبة تصل إلى 20٪ قال شخص مطلع على الأمر لرويترز. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال القصة لأول مرة.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن تكون اللوائح عبارة عن مجموعة نهائية من قواعد رأس مال البنوك العالمية التي وضعتها لجنة بازل لمنظمي البنوك ، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2025.

كما سجلت أسهم البنوك الإقليمية تراجعات واسعة يوم الإثنين ، مع تراجع مؤشر KBW الإقليمي للبنوك (.KRX) بنسبة 2٪. خسر PacWest Bancorp (PACW.O) 2.1٪ ، وتراجع Western Alliance (WAL.N) بنسبة 2.3٪ ، وشركة Comerica Inc (CMA.N).

تأتي قواعد رأس المال الدولية الوشيكة وسط مراجعة أوسع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمتطلبات رأس مال المقرضين. وقال جاناسيفيتش: 'ليس من المفاجئ أن تتوقع زيادة بعض متطلبات رأس المال ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد من الرقابة بالنظر إلى ما حدث مع البنوك الإقليمية'.