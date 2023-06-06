لسد الثغرة.. مدافع فيوتشر يدخل دائرة اهتمامات الزمالك بفرمان أوسوريو

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن محمود مرعي مدافع فريق فيوتشر دخل دائرة اهتمام مسؤولو الزمالك، تمهيدا للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفارس الأبيض.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": تلقت اللجنة الفنية بالزمالك خلال الأيام الماضية، ترشيحات بالتعاقد مع محمود مرعي لتعزيز دفاع الأبيض في ظل الأزمة التي يعاني منها بسبب إصابة محمود حمدي الونش وتراجع مستوى محمد عبد الغني إلى جانب عدم اقتناع الجهاز الفني بإمكانيات محمود شبانة".

وتابع:"محمود مرعي يعد أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم دفاع نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ".