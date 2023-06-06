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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيلة الصحة بالإسكندرية تتفقد مكتب سيدي جابر

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة تتفقد مركز صحة سيدي جابر

أجرت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية جولة مرورية على مكتب صحة سيدي جابر، وكان في استقبالها الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الشئون الوقائية والدكتورة عبير عنان مدير منطقة شرق الطبية والدكتورة سارة راضي مدير مكتب الصحة.

وتابعت طهيو سير العمل في غرفة التطعيمات و تأكدت من تسجيل كل الحالات على النظام الإلكتروني الخاص و كذلك تسجيل المواليد والوفيات.

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كما تفقدت أعمال الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتابعت تقديم المشورة الصحية وتوافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة المناسبة لكل حالة، وتفقدت أيضاً الصيدلية والمكاتب الإدارية والوقوف على الحالة الإنشائية للوحدة.

يأتي هذا استكمالاً لتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتفقد سير العمل بالمنشآت الصحية.

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