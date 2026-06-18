سويسرا تعلن استضافتها غدا اجتماعا رفيعا لمناقشة التفاهمات الأولية لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران

أعلنت الحكومة السويسرية استضافتها غدا اجتماعا رفيع المستوى لمناقشة التفاهمات الأولية بشأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفادت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان لها، بأن هذا الاجتماع سيعقد في منتجع "بورجنستوك" الجبلي بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة، وإيران، وقطر، وباكستان ودول أخرى معنية.

وأكدت الوزارة أنها على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر منذ عدة أيام لتيسير عقد الاجتماع، ولتسهيل وصول الوفود إلى سويسرا.

وقالت الوزارة "اقترح هذا الموقع الوسطاء الباكستانيون والقطريون، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيران"، مشيرة إلى أن سويسرا تقوم بدور الوسيط، وتعمل على تهيئة الظروف العملية والدبلوماسية اللازمة لعقد هذا الاجتماع على أراضيها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة السويسرية فرض قيود مؤقتة على المجال الجوي فوق منطقة "بورجنستوك"، بالتزامن مع الاجتماع المرتقب، يوم غد الجمعة، لتوقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية بين البلدين.

وفي إطار الإجراءات الأمنية، وافقت الحكومة السويسرية على نشر ما يصل إلى 2000 عنصر من القوات المسلحة لدعم الشرطة، عبر تنفيذ مهام تشمل حماية المنشآت والمراقبة والاستطلاع والدعم اللوجستي والنقل، وذلك لضمان أمن المشاركين وسلامة الحدث.