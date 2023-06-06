جورجينا تخطف الأنظار بفستان قصير| شاهد

شاركت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، صوراً عبر حسابها على انستجرام .

وظهرت جورجينا بفستان قصير، وشعر انسيابي منسدل على ظهرها، واحتفلت بأجواء عائلية بعيد ميلاد ابنها.

يذكر ان رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.