الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراة كالآتى :

أولاً : درجة الماجستير

ماجستير الصحة العامة والطب الوقائى والإجتماعى "للأطباء البشريين"

ماجستير الصحة العامة تخصص طب وصحة مناطق حارة "للأطباء البشريين"

ماجستير الصحة العامة تخصص إدارة مستشفيات "للأطباء البشريين"

ماجستير الميكروبيولوجى "للأطباء البشريين والصيادلة"

ماجستير صحة الفم والأسنان "لأطباء الأسنان"

ماجستير إدارة التمريض والمستشفيات "للحاصلين على بكالوريوس تمريض"

ماجستير التغذية "للأطباء البشريين والصيادلة"

ثانياً : درجة الدكتوراة

دكتوراة الصحة العامة والطب الوقائى والإجتماعي

دكتوراة الصحة العامة تخصص طب وصحة مناطق حارة

دكتوراة الصحة العامة تخصص إدارة مستشفيات

دكتوراة الميكروبيولوجى

دكتوراة صحة الفم والأسنان

دكتوراة إدارة التمريض والمستشفيات - دكتوراة التغذية .

الأكاديمية الطبية العسكرية

وعلى الراغبين فى التسجيل للدرجات العلمية التوجه إلى معهد الصحة والوقائيات العسكرى بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية خلال الفترة من السبت الموافق 10 / 6 / 2023 وحتى الخميس الموافق 22 / 6 / 2023 ، وذلك لتقديم طلب الإلتحاق وتحديد إجراء المقابلة الشخصية ومعه الأوراق الآتية :

شهادة البكالوريوس

أصل البطاقة الشخصية وصورتها

4 صور شخصية 4×6

شهادة الماجستير بالنسبة للراغبين بالتسجيل لدرجة الدكتوراة

الموقف من التجنيد للذكور .

علماً بأن الدراسة عن طريق الإنترنت والإمتحانات بالحضور الشخصى بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى وتدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض من العسكريين والمدنيين بالتخصصات المختلفة.