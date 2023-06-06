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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناظرة 2168 حالة ضمن مبادرة "التشخيص عن بُعد" في الدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلن  الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية " التشخيص عن بعد " قام بمناظرة 2168 حالة خلال مايو الماضى.

وأعرب مكين عن خالص شكره وعمق تقديره  لفريق عمل المبادرة الرئاسية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى، مشدداً على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية .

فيما  كشفت  الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضى بمناظرة نحو 292 حالة جلدية، 223 بتخصص الباطنة و163 حالة بالقلب والأوعية الدموية فضلا عن 91 حالة حرجة ونحو 232 حالة أطفال.

ولفتت إلى أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.

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IMG-20230606-WA0024

IMG-20230606-WA0024
IMG-20230606-WA0024

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IMG-20230606-WA0022
الصحة بالدقهلية مبادرة التشخيص عن بعد ياس موجات فوق الصوتية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

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