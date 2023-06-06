رئيس الإمداد والتموين الطبي: الشراء المجمع ساهم في توفير 29 مليار جنيه

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الثاني «صحة أفريقيا Africa Health ExCon».

من جانبه، قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الطبي الأفريقي في النسخة الأولى له دور كبير في نجاحه، مشيرًا إلى أن المؤتمر ساهم في زيادة تعامل مصر مع الدول الأفريقية في المجال الطبي.

وأضاف أن النسخة الثانية من المؤتمر تعد رسالة حرص من الدولة المصرية على ذلك التعاون مما ينعكس على رؤية أفريقيا 2063 في المجال الطبي، ليكون ذلك المعرض هو المنبر الذي يتلاقى من خلاله جميع الخبراء في مجال الرعاية الصحية من جميع دول العالم لتبادل الخبرات وعقد الصفقات والاطلاع على ما هو حديث في قطاع الرعاية الصحية.

واستعرض «زيدان»، 7 تكليفات من الرئيس السيسي؛ والتي تتمثل في الحوكمة، حيث أنشأت الهيئة منصة إلكترونية لربط جميع مخازن الوحدات الصحية على مستوى القطاع الحكومي، إلى جانب تقييم الاحتياجات من خلال التكنولوجيا الطبية مما أدى إلى وجود 67 ألف تبريد سنويًا وتكويد جميع المنتجات بالتكويد العالمي، بالإضافة إلى إدارة أصول الأجهزة والمعدات الطبية؛ حيث أنه منذ عام 2016 كان عدد أجهزة الأشعة المقاطعية 177 جهاز وبنهاية 2022 أصبح عددها 456 جهاز، كما ارتفع عدد ماكينات الغسيل الكلوي من 10 آلاف في 2016، إلى نحو 15 ألفاً في نهاية العام الماضي.

كما تضمنت التكليفات، استدامة سلاسل الإمداد وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة؛ مشيرًا إلى أنه منذ عام 2016 حتى عام 2022 تم توريد 525 دعامة للقلب، و56 ألف مفصل جراحي، و 14 ألف قوقعة أذن، و33 مليون فلتر غسيل كلوي، فضلاً عن توطين الصناعة وزيادة نسبة المنتج المحلي داخل ترسيات الهيئة، وتوطين الصناعات البيولوجية التي تحتاج إلى تكنولوجيا عالية، حيث أنه يتواجد حاليًا أدوية مضادة للتجلط بنسبة 10%، و أدوية الأروام بـ15%، وخراطيش الأنسولين بـ30%.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على مشتقات الدم، حيث تم التعاقد مع شركة جريفرلز إيجيب لتوريد أول دفعة من ألبومين البشري المُصنع من البلازما المصرية، حيث أنه سيتم الاعتماد بنسبة 100% خلال العام الجاري على مشتقات الدم المُصنعة من البلازما، مؤكدًا أن هناك تنسيق كامل مع هيئة الدواء لتوطين صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام واللقاحات، وسيكون لها استحواذ بنسبة أكبر في الممارسات القادمة.

وشملت التكليفات، إنشاء مخازن إستراتيجية لحفظ الأدوية، حيث تم إنشاء 6 مخازن استراتيجية معتمدة دوليًا معتمدة على أحدث المعايير العلمية، ويتم حفظ الأدوية الإستراتيجية من 3 إلى 6 أشهر، وتكمن أهمية المشروع في ضوء عدد من المبررات أبرزها؛ زيادة قدرة التخزين، ومواجهة الجوائح والأوبئة، وإنشاء محطة لوجسيتة إقليمية، ومواكبة النمو السكاني، والقضاء على الهدر الناتج عن إنتهاء تاريخ الصلاحية بنسبة 20%.

كما تتضمن التكليفات أيضًا، تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي؛ حيث أن الرئيس السيسي وجه بشراء مجمع لكافة الاحتياجات الطبية لخفض الأسعار، وهو ما ساهم في تخفيض الأسعار من 3.7 مليار جنيه إلى 2.6 مليار خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الشراء المجمع خلال الـ3 سنوات الماضية ساهم في توفير 29 مليار جنيه.

وأكد أنه لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وفقًا للمعايير الدولية في قطاع التكنولوجيا الطبية، قامت الهيئة بالاتجاه إلى مسارين يتمثلان في التعاون مع المنظمات الدولية، إلى جانب التعاون مع الجهات المخاطبة لإنشاء «اقتصادية الصحة» بالقطاعات والمستشفيات المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور جون كاسييا مدير عام مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا، إن القارة عانت بقوة خلال جائحة كورونا التي قتلت العديد من الأرواح، مشيدًا بتضامن الدول الأفريقية المرن لمواجهة هذا الفيروس، فضلاً عن أن العالم أجمع اتحد بشكل متسارع لمواجهة الجائحة.

وأشار إلى أن القارة الأفريقية بحاجة إلى الوصول للأدوية بشكل أكثر سلاسة لاستخدمها بطريقة مثلى، مضيفًا «نرى أن أفريقيا والمؤتمرات الطبية التي تقام خلال السنوات الأخيرة لها دور هام في تنمية القارة، كما أن هذه الفترة تشهد دورًا كبيرًا في تنمية القطاع الطبي والتكنولوجي وخاصة في مجال إنتاج اللقاحات».

وتشهد فعاليات المؤتمر الذي يستمر خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023، مشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي.

كما تشهد فعاليات المؤتمر المُقام تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، عقد ما يزيد عن 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي، حيث تُقدم الجلسات العلمية بواسطة «الجمعية الطبية المصرية EMA».