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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من زيلينسكي بشأن تسريح جنود الجيش الأوكراني

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه من السابق لأوانه الحديث عن تسريح الجنود في أوكرانيا وسط استمرار المواجهة المسلحة ضد روسيا.

وحسب صحيفة “سوسيلن” الأوكرانية، قال زيلينسكي: "من السابق لأوانه الحديث عن تسريح الجنود، الحرب مستمرة… فيما يتعلق بالتناوب، يحدث هذا عندما يكون لدى الجيش التعب… كل هذا يحدث تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الأركان العامة".

وفي وقت سابق، تم تقديم التماس يطالب بإدخال تسريح الجنود الأوكرانيين الذين خدموا لمدة عام ونصف.

وتم إعلان الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، ويحظر على العسكريين مغادرة البلاد.

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ويجوز للسلطات الأوكرانية تقديم أمر الاستدعاء في أي مكان لا يحظره القانون، وليس بالضرورة أن يتم التسليم من قبل ممثل عن مركز التوظيف الإقليمي والدعم الاجتماعي.

كما يمكن إصدار أمر الاستدعاء من قبل رؤساء المؤسسة التي يعمل فيها المجند ورؤساء قسم الإسكان وممثلي لجنة مجلس النواب وغيرهم من المسؤولين.

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