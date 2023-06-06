غرق 300 حيوان بحديقة أوكرانية بعد انفجار سد مياه| فيديو

غرق نحو 300 حيوان في حديقة حيوانات أوكرانية بعد أن غمرت المياه عقب انفجار سد في أوكرانيا.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، انهار السد الرئيسي في جنوب أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء ، مما تسبب في حدوث فيضانات وتعريض المحاصيل للخطر وتهديد إمدادات مياه الشرب.

لكن بينما سارع كلا الجانبين في الحرب لإجلاء السكان وألقى باللوم على بعضهما البعض في التدمير، تُركت مئات الحيوانات وقطعت السبل في انتظار مصيرها السيئ في حديقة حيوان كازكوفا ديبروفا المحلية.

كانت حديقة الحيوانات ، الواقعة على ضفة نهر دنيبرو في مدينة خيرسون التي تحتلها روسيا، في السابق موطنًا للقرود والحمير والخيول والراكون والحيوانات الأخرى.

وأوضحت الصحيفة انه تم الإبلاغ عن أن الحديقة أصبحت الآن تحت الماء تمامًا ، ولم يتبق منها سوى البجع والبط.

وقال متحدث باسم حديقة حيوان كازكوفا ديبروفا: "كانت الحديقة ملغومة وكان من المستحيل إجلاء الحيوانات".