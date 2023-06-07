مختار نوح: مشهد اجتماع المصريين في 3 يوليو ذكي ومدروس

قال المحامي والمفكر مختار نوح، إن مشهد اجتماع المصريين في 3 يوليو مشهد ذكي مدروس، يدل على بداية تجميعية، وكان نصيحتي لبعض الناس أن تنضم له، وأي مشهد تم بعد 30 يونيو هو مدروس، والرئيس السيسي يميل للمشورة.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه قال لأحد شباب الإخوان أن اعتصام رابعة هو أغبى عمل ستقومون به في حياتكم، لأن نتيجته ليست بيدكم، وكان المطلوب من اعتصام رابعة وجود نظامين داخل الدولة حتى تتمكن قوى خارجية من التدخل.

وأوضح أن إصرار الإخوان على إقامة برلمان داخل الدولة واستحداث نظام مواز كان استكمالا لقصة خيانة الجماعة، واستدعاء الخارج للتدخل في شؤون مصر، لأن المجتمع الدولي لا يتدخل إلا في حال وجود نظامين في دولة واحدة، والخطة كانت بين مجموعة من القيادات وبقية الموجودين مخدوعين باسم الدين، لذلك كان فض رابعة عمل عبقري غير عادي لأن التأخر معناه وجود دولتين في مصر، وبالتالي تم تفويت الفرصة على الإخوان وقوى خارجية.