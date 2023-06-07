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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمعية الجورة بالشيخ زويد تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

ممثل جمعية الجورة
ممثل جمعية الجورة أثناء المشاركة في اليوم العالمى للبيئة

 أسهمت جمعية تنمية المجتمع بالجورة  محافظة شمال سيناء،  في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة وذلك  بتنفيذ  عدد من الفعاليات، من خلال عرض أنشطة  المبادرات المجتمعية،  التي قدمتها الجمعية في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية.

 


الحفاظ على البيئة:

 

وقال أحمد شبل إخصائي المبادرات المجتمعية إن جمعية الجورة لا تألو جهدا في المساهمة في أي عمل من شأنه الحفاظ على البيئة ودعم قضاياها لا سيما ما له علاقة بالحد من التغيرات المناخية تماهيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والتي على رأسها العمل المناخي.

 

وأكد على أهمية  اتخاذ خطوات تنفيذية جادة للحد من التلوث البيئي ، والاستفادة من الطبيعة  الخلابة،  والنباتات الطبية والبرية  فى علاج بعض الأمراض، وتم فتح النقاش للجميع.


وقد حضر اللقاء  نحو 80 مشاركًا ما بين قيادات تنفيذية ومجتمعية وإعلامية وخبراء بيئيين ومبادرين مجتمعيين.

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الشيخ زويد فعاليات اليوم البيئة المناخية

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