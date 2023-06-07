ألميريا: البقاء في الدوري الإسباني إنجاز.. ولن نعود للدرجة الثانية مرة أخرى

قال محمد جمال العاصي المدير التنفيذي والرياضي لنادي ألميريا الإسباني، إنه سعيد بضمان بقاء فريقه في الدوري الإسباني الممتاز، بعد صراع شديد في منطقة الهبوط.

وأضاف العاصي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأندية التي كانت تنافس على الهبوط صعبة للغاية منها خيتافي وإسبانيول، وهو ما يؤكد أن ما تحقق إنجاز كبير.

وأشار إلى أن هذا الموسم هو الأصعب على ألميريا على مدار 10 سنوات، بينما الهبوط إلى الدرجة الأدنى كان سيكلف النادي خسارة 100 مليون يورو.

وشدد العاصي، على أن ألميريا واجه صعوبات شديدة للبقاء في الدوري الإسباني، خاصة وأن النادي عاش لحظات عصيبة من أجل البقاء، مؤكدًا أن اجتهاد النادي من إدارة وجهاز فني ولاعبين تكلل بالبقاء بعد منافسة شرسة للغاية.

واختتم تصريحاته «ألميريا لن يعود إلى دوري الدرجة الثانية في إسبانيا مرة أخرى، وفريقنا لا يخشي مواجهة الفرق الكبري فى إسبانيا، وسيتم التعاقد مع مدير فني جديد خلال عشرة أيام».