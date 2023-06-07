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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ورطة.. تعليق صادم من هشام نصر على أداء مجلس الزمالك |فيديو

صدى البلد

قال هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق، إن نادي الزمالك يعيش حالة شديدة من المعاناة، ولم يتبقى منه سوى اسمه وتاريخه العريق بالإضافة إلى جماهيره العريقة.

وأضاف نصر، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأجيال التي تنشأ على رؤية مثل هذه الأحداث في الزمالك، تقرر العزوف عن تشجيع النادي.

هشام نصر: الزمالك لم يبق منه سوى اسمه وجمهوره

وأشار إلى أن المجلس الحالي لم يؤمن بالتخصص ودخل في صراعات مع الجميع وضعت نادي الزمالك في موقف شديد لا يُحسد عليه، موضحًا أن فكرة إدارة شخص واحد لنادي يتحكم فيها كيفما يشاء أزمة حقيقية عصفت بالنادي.

واختتم تصريحاته، أن مجلس الزمالك الحالي ورط النادي في مشاكل لا حصر لها بسبب الصراعات مع الجميع، مؤكدًا أن الزمالك أمامه 3 حلول أولها شركة كرة القدم.

الزمالك نادي الزمالك رئيس اتحاد كرة اليد السابق هشام نصر هاني حتحوت

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