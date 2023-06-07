وفاة 29 شخصا جراء تناولهم كحولا مغشوشا في روسيا

لقي 29 شخصاً مصرعهم في روسيا ، وأصيب 61 آخرون بالتسمّم، أكثر من نصفهم حالتهم خطرة، جرّاء تناولهم مشروباً كحولياً مغشوشاً، بحسب ما أعلنت السلطات الروسية.

وقالت وزارة الصحّة الروسية في بيان لها: "العدد الإجمالي لضحايا التسمّم بالكحول البديل في المناطق الروسية يبلغ 90 شخصاً"، من بينهم 29 شخصاً فارقوا الحياة، وأربعة في حالة "خطرة للغاية" و30 في "حالة خطرة".د،حسبنا نقلت أسوشيتيد فرانس برس.

وبحسب وسائل إعلام روسية، فقد تناول الضحايا مشروباً كحولياً يسمّى "مستر سيدر" ويحتوي على مادة الميثانول الشديدة السمّية.

وفتحت السلطات تحقيقاً في الواقعة وأمرت بمصادرة كل الكميّات الفاسدة المنتجة منه.