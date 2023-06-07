الجامعة العربية تشارك في الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس

يشارك السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية في الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الفترة من 12 الى 15 يونيو، وذلك بتكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وصرح السفير خطابي أن المشاركة في هذا الحدث الإعلامي الذي ينظم تحت شعار: “الفنون والثقافة تجمعنا " تندرج في نطاق التعاون الوطيد بين جامعة الدول العربية واتحاد الإذاعات العربية الذي يعد، بصفته عضوا مراقبا لدى مجلس وزراء الاعلام العرب، من الاتحادات المهنية الفاعلة في خدمة الاعلام العربي، وخاصة ما يتعلق بالمجال السمعي - البصري والإنتاج البرامجي وتأمين تغطية المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية وبثها عبر منصات الاتحاد.

وأضاف خطابي أن المهرجان كرس منذ إطلاقه في 1981 رسالته الإعلامية المتميزة كمنبر للأبداع الفني وتشجيع التنافسية النزيهة، والإنتاج التلفزيوني والاذاعي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الشركاء العاملين في الحقل الإعلامي، فضلاً عن مواكبة التطور التكنولوجي.

وفي نفس السياق، أعلن السفير أن هذه الدورة ستشهد إقامة معرض حول أحدث تكنولوجيات الاتصال، وندوات وورش عمل تتناول على الخصوص الدراما العربية في العصر الرقمي، والذكاء الاصطناعي والتعليق الرياضي والفيلم الوثائقي، مشيرا الى أن تنظيم الملتقى الأول للإعلام السياحي بالتعاون بين اتحاد الإذاعات العربية والمنظمة العربية للسياحة والجهات التونسية المختصة مناسبة لإبراز الدور المنوط بأجهزة الاعلام المختلفة في بلورة الرؤى والمبادرات الهادفة الى النهوض بالسياحة البينية العربية.